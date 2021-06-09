Дарья Снигур: «С Ларисой Савченко не работаю с марта»
Украинка Дарья Снигур уступила в первом раунде квалификации Roland Garros. Однако ее поражение точно уйдет ей в актив. Негрунтовая Дарья дала бой самой рейтинговой теннисистке в ее четвертьфинальной ячейке Элизабетте Коччаретто (9-я сеяная) – 3:6, 6:2, 1:6. Журналист XSPORT стал очевидцем поединка и подтверждает, что с таким уровнем наша спортсменка могла рассчитывать на успех, если бы жребий был к ней чуть снисходительнее.
«Действительно, сам матч мне понравился. Провела чуть ли не лучший матч на грунте, хотя покрытие мне совершенно не подходит. В первом сете решил один брейк, а во втором вела 3:0 и после двух проигранных геймов вернулась в игру, сравняв счет по сетам. Увы, в третьей партии при счете 1:1 долгий гейм ушел в пользу итальянки, который и стал решающим».
Если ты играла хорошо, то итальянка – прекрасно. Она почти не ошибалась.
Она стоит в 120. Чувствовался ее уровень. Хотя бы по тому показателю, что она вообще не делала подарков.
Следила за ее дальнейшим продвижением?
Видела она дошла до финала и вытащила LL в основную сетку. Ситуация напоминает прошлогоднюю. Тогда попала на сеяную Барбару Хаас, и она в итоге также пробилась в основную сетку. Пока квалификационная сетка не на моей стороне, но так же будет не всегда?
В прошлом году ты говорила, что на мэйджор берешь две ракетки. Во втором сете у тебя лопнула струна.
На этот раз я взяла в Париж три ракетки, так что волнений на этот счет удалось избежать.
Мы с тобой разговаривали накануне старта Roland Garros. Чтобы зафиксировать – ты рассталась с многолетним твоим тренером Ларисой Савченко?
Все верно. Мы прекратили сотрудничество с марта. К турниру меня готовил мой спарринг Юрий Кривой из Международной теннисной академии.
В Париж ты приехала с папой. Что сказал ментальный тренер после матча?
Несмотря на поражение, похвалил. Сказал, что матч получился и хочет, чтобы я не занималась самоедством и ни винила себя.
Что дальше по графику?
Планирую «100k» в Ноттингеме-2, а 21 июня начинается квалификация на Wimbledon, на которую я записалась.
Как ты оценишь надежды на wild card в основу за победу в юниорском разряде позапрошлого года?
Определенные надежды есть, но все же стоит дождаться официальной информации от организаторов. Каким бы ни был вердикт, необходимо сохранять эмоциональный настрой: будь то квалификация или основная сетка.
Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua
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