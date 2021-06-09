Дарья Снигур: «С Ларисой Савченко не работаю с марта»

Украинка Дарья Снигур уступила в первом раунде квалификации Roland Garros. Однако ее поражение точно уйдет ей в актив. Негрунтовая Дарья дала бой самой рейтинговой теннисистке в ее четвертьфинальной ячейке Элизабетте Коччаретто (9-я сеяная) – 3:6, 6:2, 1:6. Журналист XSPORT стал очевидцем поединка и подтверждает, что с таким уровнем наша спортсменка могла рассчитывать на успех, если бы жребий был к ней чуть снисходительнее.

Если ты играла хорошо, то итальянка – прекрасно. Она почти не ошибалась.

Она стоит в 120. Чувствовался ее уровень. Хотя бы по тому показателю, что она вообще не делала подарков.

Следила за ее дальнейшим продвижением?

Видела она дошла до финала и вытащила LL в основную сетку. Ситуация напоминает прошлогоднюю. Тогда попала на сеяную Барбару Хаас, и она в итоге также пробилась в основную сетку. Пока квалификационная сетка не на моей стороне, но так же будет не всегда?

В прошлом году ты говорила, что на мэйджор берешь две ракетки. Во втором сете у тебя лопнула струна.

На этот раз я взяла в Париж три ракетки, так что волнений на этот счет удалось избежать.

Мы с тобой разговаривали накануне старта Roland Garros. Чтобы зафиксировать – ты рассталась с многолетним твоим тренером Ларисой Савченко?

Все верно. Мы прекратили сотрудничество с марта. К турниру меня готовил мой спарринг Юрий Кривой из Международной теннисной академии.

В Париж ты приехала с папой. Что сказал ментальный тренер после матча?

Несмотря на поражение, похвалил. Сказал, что матч получился и хочет, чтобы я не занималась самоедством и ни винила себя.

Что дальше по графику?

Планирую «100k» в Ноттингеме-2, а 21 июня начинается квалификация на Wimbledon, на которую я записалась.

Как ты оценишь надежды на wild card в основу за победу в юниорском разряде позапрошлого года?

Определенные надежды есть, но все же стоит дождаться официальной информации от организаторов. Каким бы ни был вердикт, необходимо сохранять эмоциональный настрой: будь то квалификация или основная сетка.