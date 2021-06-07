Давидович Фокина вышел в четвертьфинал Roland Garros
Давидович-Фокина после дебютного выхода в 1/4 финала Roland Garros: «Я так устал – мне нужно отдохнуть»
Испанец впервые в карьере сыграет в рамках второй недели Grand Slam
10:58
Давидович-Фокина / фото - Getty Images
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина впервые в карьере преодолел 4-й круг турнира Большого Шлема. Четвертьфиналист Roland Garros поделился эмоциями с пресс-службой французского турнира.
«Я оставил все силы в эти три часа и наслаждался каждой секундой. Я много работал ради этого момента. Посвящаю его своей команде, которая очень много трудится и поддерживает меня каждый день.
Сейчас я очень эмоционален, очень рад. Но мне нужно отдохнуть – я так устал».
Последним четвертьфиналистом стал Александр Зверев. Он и станет следующим соперником испанца.
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