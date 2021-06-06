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Давидович Фокина вышел в четвертьфинал Roland Garros
Следующим соперником Алехандро может стать Рафаэль Надаль
6 июня 22:35
Алехандро Давидович Фокина / Фото: yscpl.net
В четвертом круге Roland Garros Алехандро Давидович Фокина (ATP, 46) выиграл у Федерико Дельбониса (ATP, 51) со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.
Матч продлился почти три часа, в течение которых Давидович Фокина подал два эйса против одного у соперника. При этом, Алехандро допустил три двойные ошибки против пяти у Дельбониса.
Также Давидович Фокина реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов против 5 из 12 у оппонента.
Отметим, что испанец в четвертьфинале сыграет с победителем пары Рафаэля Надаля и Янниса Синнера.
Напомним, ранее Роджер Федерер официально снялся с Roland Garros.
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