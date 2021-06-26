Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Де Минор впервые выиграл турнир на траве

Австралиец завоевал свой пятый титул ATP в карьере
Теннис ATP
21:30
Де Минор впервые выиграл турнир на траве
Де Минор / фото - БТУ

Австралийский теннисист Алекс де Минор в финальном матче Viking International Eastbourne - ATP Tour 250 одержал победу над Лоренцо Сонего из Италии со счетом 4:6, 6:4, 7:6(5).

18-я ракетка мира выиграл свой дебютный финал на траве и во второй раз в сезоне (Анталья) стал победителем турнира АТР. Для австралийца это вторая победа над Лоренцо Сонего, которого в прошлом сезоне он обыграл на турнире в Париже. Итальянец также боролся за второй титул в 2021 году.

Даниил Медведев в финале Mallorca Championships - ATP Tour 250 обыграл американца Сэма Куэрри.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алекс де Минор Лоренцо Сонего

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Де Минор впервые выиграл турнир на траве
Де Минор впервые выиграл турнир на траве
ATP
21:30
Медведев за час обыграл Куэрри в финале соревнований на Мальорке
Медведев за час обыграл Куэрри в финале соревнований на Мальорке
ATP
19:40
Кербер обыграла Синякову в финальном матче в Бад-Хомбурге
Кербер обыграла Синякову в финальном матче в Бад-Хомбурге
WTA
18:00
Остапенко выиграла четвертый титул в карьере
Остапенко выиграла четвертый титул в карьере
WTA
16:30
Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский»
Эксклюзив Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский»
Grand Slam
08:30
Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»
Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»
Grand Slam
25 июня 20:12
Титул в Истборне оспорят Контавейт и Остапенко
Титул в Истборне оспорят Контавейт и Остапенко
WTA
25 июня 19:34
Ястремская: «Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году»
Ястремская: «Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году»
Grand Slam
25 июня 17:30
Стали известны соперницы Свитолиной, Костюк, Цуренко и Козловой в основной сетке Wimbledon
Стали известны соперницы Свитолиной, Костюк, Цуренко и Козловой в основной сетке Wimbledon
Grand Slam
25 июня 17:12
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45