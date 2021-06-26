Де Минор впервые выиграл турнир на траве

Австралиец завоевал свой пятый титул ATP в карьере



Де Минор / фото - БТУ

Австралийский теннисист Алекс де Минор в финальном матче Viking International Eastbourne - ATP Tour 250 одержал победу над Лоренцо Сонего из Италии со счетом 4:6, 6:4, 7:6(5).

18-я ракетка мира выиграл свой дебютный финал на траве и во второй раз в сезоне (Анталья) стал победителем турнира АТР. Для австралийца это вторая победа над Лоренцо Сонего, которого в прошлом сезоне он обыграл на турнире в Париже. Итальянец также боролся за второй титул в 2021 году.

Даниил Медведев в финале Mallorca Championships - ATP Tour 250 обыграл американца Сэма Куэрри.