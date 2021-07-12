Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг-лист.
Финалист Wimbledon Маттео Берреттини обошел Роджера Федерера, также в топ-10 рейтинга местами обменялись Александр Зверев и Доминик Тим.
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на 16 строчек, а Виталий Сачко после финала Challenger дебютирует в топ-300.
Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал первым, кто квалифицировался на Итоговый Турнир ATP.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8150
5 (6). Александр Зверев (Германия) – 7475
6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6255
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 5488
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (12). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
…
156 (153). Илья Марченко (Украина) – 470
226 (242). Сергей Стаховский (Украина) – 305
269 (303). Виталий Сачко (Украина) – 220
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