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Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера

Стаховский поднялся на 16 позиций в мировом рейтинге
Теннис ATP
16:31
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг-лист.

Финалист Wimbledon Маттео Берреттини обошел Роджера Федерера, также в топ-10 рейтинга местами обменялись Александр Зверев и Доминик Тим.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на 16 строчек, а Виталий Сачко после финала Challenger дебютирует в топ-300.

Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал первым, кто квалифицировался на Итоговый Турнир ATP.

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8150

5 (6). Александр Зверев (Германия) – 7475

6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6255

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 5488

9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (12). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

156 (153). Илья Марченко (Украина) – 470

226 (242). Сергей Стаховский (Украина) – 305

269 (303). Виталий Сачко (Украина) – 220

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Сачко Роджер Федерер Маттео Берреттини Сергей Стаховский Илья Марченко Новак Джокович Доминик Тим Александр Зверев

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