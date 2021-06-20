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День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса

В Испании учредили новый праздник
Теннис ATP
09:25
День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Совет директоров Королевской федерации тенниса Испании (RFET) учредил 3 июня как Национальный дня тенниса. Так же в этот день свой день рождения празднует 20-кратный чемпион Больших шлемов Рафаэль Надаль.

Проект будет сформулирован в ближайшие месяцы, идея заключается в проведении турниров, мастер-классов, выставок и других мероприятий, в которых примут участие клубы более 1 500 тысяч испанских клубов , местные федерации и поклонники тенниса в целом.

Первый Национальный день тенниса RFET планируют провести в 2022 году.

Надаль, ранее отказался выступит на Wimbledon и Олимпиаде.

Антон Кривенко
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Рафаэль Надаль

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