День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса

В Испании учредили новый праздник

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Совет директоров Королевской федерации тенниса Испании (RFET) учредил 3 июня как Национальный дня тенниса. Так же в этот день свой день рождения празднует 20-кратный чемпион Больших шлемов Рафаэль Надаль.

Проект будет сформулирован в ближайшие месяцы, идея заключается в проведении турниров, мастер-классов, выставок и других мероприятий, в которых примут участие клубы более 1 500 тысяч испанских клубов , местные федерации и поклонники тенниса в целом.

Первый Национальный день тенниса RFET планируют провести в 2022 году.

Надаль, ранее отказался выступит на Wimbledon и Олимпиаде.