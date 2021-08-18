Девочка с характером. Ястремская потроллила зрителей в Цинциннати после победы над местной любимицей

Украинская теннисистка в двух тяжелейших сетах обыграла Кэти Макналли

Фото: пресс-служба турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла тяжелейшую победу на старте турнира серии WTA 1000 в Цинциннати над местной теннисисткой Кэти Макналли.

По понятным причинам, почти все зрители на трибунах поддерживали Макналли. Похоже, что украинку это таки вывело из себя, и после реализованного матч-бола она демонстративно начала поднимать руки вверх, провоцируя публику.

Затем Даяна и вовсе проигнорировала соперницу на традиционном рукопожатии после матча. Макннали, несмотря на свои 19 лет, разозлилась и позволила себе очень грубое выражение «f*cking b*tch», что в переводе с английского означает «е***ная с*ка». По итогу, теннисистки таки обменялись рукопожатием.

Свое поведение 21-летняя украинка прокомментировала так:

«Несколько человек, вот там (на трибуне), там и там, за меня болели. Что касается всего остального, если честно, мне было все равно».