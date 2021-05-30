Димитров из-за травмы снялся с матча первого круга Roland Garros, ведя 2:1 по сетам

Болгарина начала беспокоить спина

Григор Димитров / Фото: FFT

17-я ракетка мирового рейтинга Григор Димитров на старте Roland Garros уступил американцу Маркосу Хирону (82-е место рейтинга ATP). При счете 6:2, 6:4, 5:7, 0:3 Димитров снялся из-за проблем со спиной.



За два с половиной часа матча болгарин сделал один эйс допустил шесть «двойных» и реализовал шесть брейк-поинтов из 15. Хирон четырежды подал навылет, допустив одну двойную ошибку и забрал пять геймов на подаче соперника. Это была первая встреча теннисистов.

Во втором круге французского Шлема Хирон сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей.

Отметим, что вторая ракетка рейтинга WTA Наоми Осака может быть дисквалифицирована с турниров Большого Шлема.