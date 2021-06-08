Директор Roland Garros объяснил, почему Федерер снялся с французского Шлема

Роджер Федерер / Фото: twitter.com/atptour

Директор Roland Garros Ги Форже рассказал L`Equipe о своем виденье ситуации со снятием Роджера Федерера с турнира Большого шлема во Франции.



Вообще-то он впервые снялся с Большого шлема. Судить его за недостаток уважения или расчетливость было бы несправедливо. Я убежден, что он их не проявлял.

В субботу он сдал допинг-пробу, сходил к врачу, встретился с главным судьей турнира – и подписал документ, в котором говорится, что снялся из-за травмы колена. В реальности Роджер просто не был готов играть следующий матч.

Мы говорим о чемпионе, которому 40 лет, который перенес две операции и бросил вызов времени, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Если он и может еще выиграть, то это будет Wimbledon. Но даже он не знает, получится ли. Чтобы воплотить эту мечту, ему были нужны матчи. Roland Garros стал способом получить практику. И я не считаю его слова о том, что в Женеве и Париже он проверял свое состояние, проявлением неуважения. У него просто не было другого выбора.

Я думаю, что матч с Кепфером сильно повлиял на его физическое состояние. Он не стал об этом говорить, потому что не хочет умалять соперника, но колено наверняка беспокоило. И, наверное, он подумал: «В следующем круге Берреттини, я буду только мучиться. Придется обороняться, дергаться влево, вправо. И будет риск сильно себе навредить».

Я уверен, что утром у него все болело. И я думаю, что в 40 лет и после той подготовки, которая у него была,он просто сказал себе: «Планка стоит высоко. Для меня – слишком. Я могу перепрыгнуть 5,80, но не шесть метров».