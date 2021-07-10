Для Барти это особенный финал Wimbledon. Хочет победить в честь великой соотечественницы

Ивонн Гулагонг выигрывала травяной Grand Slam ровно 50 лет назад

История

Эшли Барти и Ивонн Гулагонг / Фото – коллаж

Эшли Барти – Каролина Плишкова. Финал Wimbledon – это важный матч для любой теннисистки. А для этих двоих – особенно.

Чешка только раз в карьере играла в решающем матче турнира Grand Slam – уступила Анжелик Кербер на US Open в 2016. Ну а Барти хоть и становилась чемпионкой Roland Garros в 2019 году, но ни до, ни после этого не подбиралась к трофею Большого шлема на расстояние одного матча.

И на этом Wimbledon у австралийки только один план – победить. Она должна сделать это ради Ивонн Гулагонг, одной из лучших теннисисток в истории, на которую Эшли равнялась и продолжает равняться.

Гулагонг, как и Барти, из Австралии. Но от великой Маргарет Корт их отличает то, что они обе родились в семьях коренных народов, аборигенов. Гулагонг была примером не только для Барти, а и для тысяч детей. История Ивонн удивительна. Наверное, одна из наиболее впечатляющих в мире тенниса.

Ивонн Гулагонг становилась чемпионкой Wimbledon и в 1980 году. До сих пор она единственная победительница турнира после родов

Чтобы вы понимали, Гулагонг – 14-кратная победительница Grand Slam. Семь раз она выигрывала Шлемы в одиночке, шесть раз – в паре и еще разок в миксте. А теперь добавьте сюда еще 11 одиночных финалов (четыре кряду на так и не покорившемся US Open), первую строчку мирового рейтинга и три трофея Fed Cup.

Солидная коллекция, не так ли?

Но она впечатляет еще больше, если узнать, что Гулагонг родилась в крохотном городке Бареллан. Его название вам ни о чем не говорит? Это и не удивительно – даже есть взять в учет людей с окрестностей, но его население не составит и тысячи человек. И это при том, что только в семье теннисистки было восемь детей.

Ее родители походили из группы аборигенов Вираджури. Отец был странствующим стигателем овец, мама занималась домашним хозяйством. Правда, дом был не очень – старая лачуга, где раньше выпускалась местная газета.

«Я помню, как не ела несколько дней. Мама делала мои теннисные платья из простынь. Но семья была настолько дружной, что мне и в голову не приходило называть нас бедными», – воспоминания Гулагонг из детства.

Но спорт стал для Гулагонг пропуском в большой мир. Ее просто завораживали теннисные корты – восторг был настолько очевиден, что соседначал пускать Ивонн играть и девушка начала регулярно тренироваться.

Ну а дома не стеснялась упражняться с деревянными дощечками вместо ракеток и стеной или баком для воды вместо соперников. Впрочем, уже тогда она знала, чего хочет добиться, определилась со своей мечтой:

«Я читала в журнале рассказы про принцесс, и один из них был о девушке, которая попала в место под названием «Уимблдон» и победила на магическом Центральном корте. Я не знала, существовало ли все это на самом деле, но кто-то сказал мне, что такое место и правда есть в Англии. Каждый раз перед сном я мечтала о том, как буду играть на «Уимблдоне», и представляла себя там, когда играла со стеной».

Талант девушки было сложно не заметить и вскоре она переехала в Сидней, чтобы заняться делом еще серьезнее и усерднее. И если сначала она выступала только на внутренних турнирах, то в 1970 году впервые выбралась на Wimbledon. В следующем году она его уже выиграла.

В 1971 году Гулагонг приехала в Лондон в статусе чемпионки Roland Garros. На решающих стадиях Уимблдонского турнира она уверенно обыграла Нэнси Ричи и Билли Джин Кинг, а в финале сошлась с Маргарет Корт – 6:4, 6:1.

Гулагонг, девочка из крохотного города, из многодетной семьи аборигенов выиграла один из самых престижных турниров в мире тенниса.

И сделала она это в особом наряде. Платье Ивонн было пошито бывшим теннисистом, известным модельером Тедом Тинлингом. Ее главные особенности – пуговки от верха до низу и зубчатый низ.

В 2021 году исполняется ровно 50 лет той победе Ивонн. И в финале вновь будет платье с зубчатым низом. И вновь в нем будет играть австралийка? представительница аборигенов –

Перед турниром она связалась со своей подругой, ментором и попросила разрешения скопировать эту деталь наряда:

«Воу. Первая мысль, которая возникла в моей голове, – не хочу, чтобы Эшли было неудобно. Но я поняла, что она действительно сильно этого хочет. Так что я была только «за». Это невероятная честь, приятный шаг», – рассказала Гулагонг.

А Эшли рассказала о том, что для нее значит возможность повторить достижение своей прославленной соотечественницы:

«Для меня возможность надевать наряд, вдохновленный ее культовым платьем, это нечто особенное. Для меня было очень важно, чтобы она поддержала эту идею. Надеюсь, и мой наряд станет символом для молодого поколения коренных народов».

Барти уже становилась чемпионкой Wimbledon – в 2011 году среди юниоров. Но теперь все куда более серьезно. Теперь уже все по-взрослому.

В руках у австралийки, представительницы народа Нгариго, есть возможность повторить великую историю своей соотечественницы. Красиво отпраздновать 50-летний юбилей победы Гулагонг на Открытом чемпионате Великобритании.

«У меня есть шанс создать свою собственную историю. Но при этом отдать дань уважения ее достижению. Я безгранично горжусь тем, что выхожу на корт в таком наряде. Но буду гордиться еще больше, если смогу одержать победу в финале».