Доминик Тим: «Сейчас теннисисты будут делать больше перерывов»
Доминик Тим остался без менеджера
И он сразу же проиграл во Франции
Доминик Тим / Фото: Tennishead
Чемпион US Open Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой, сообщает laola1.at.
Источники заявили, что расставание инициировал менеджер, который также управляет турниром в Вене и работает в Совете директоров ATP.
Отметим, что ранее Тим впервые в карьере проиграл в первом круге Roland Garros. При этом, Доминик и Страка утверждают, что прекращение сотрудничества никак не связано с поражением.
Напомним, ранее Тим сенсационно проиграл в четырехчасовом матче с Пабло Андухаром.
Комментарии 0