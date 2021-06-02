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Доминик Тим остался без менеджера

И он сразу же проиграл во Франции

Теннис ATP
13:10
Доминик Тим остался без менеджера
Доминик Тим / Фото: Tennishead

Чемпион US Open Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой, сообщает laola1.at.

Источники заявили, что расставание инициировал менеджер, который также управляет турниром в Вене и работает в Совете директоров ATP.

Отметим, что ранее Тим впервые в карьере проиграл в первом круге Roland Garros. При этом, Доминик и Страка утверждают, что прекращение сотрудничества никак не связано с поражением.

Напомним, ранее Тим сенсационно проиграл в четырехчасовом матче с Пабло Андухаром.

Карен Агабекян
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Доминик Тим

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