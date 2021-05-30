Доминик Тим сенсационно вылетел на старте Roland Garros после четырехчасовой дуэли c Андухаром

Австриец значительно потеряет в рейтинге

Доминик Тим / фото - AFP

4-я ракетка мира, австриец Доминик Тим сенсационно проиграл испанцу Пабло Андухару в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Поединок завершился со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 4 часа и 29 минут. За это время Тим сумел 4 раза подать навылет, реализовать 6 брейкпоинтов из 19 и выиграть 6 геймов на приеме, допустив 7 двойных ошибок. Его соперник сделал 4 эйса и выиграл 4 гейма подряд, допустив 8 «двойных».

До этого теннисисты встречались на корте трижды и все три матча Тим записал на свой счет.

Следующим соперником Андухара станет победитель пары Албот – Дельбонис.

Напомним, Стефанос Циципас рассказал об особенности игры на грунтовом покрытии.