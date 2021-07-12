Два матча на Wimbledon могли быть договорными

Информацией о встречах располагает теннисная антикоррупционная служба ITIA

Фото: wtatennis.com

Два матча на Wimbledon могли быть договорными, сообщает Welt. Как пишет издание, это подтвердили мониторинговые компании, следящие за мировым рынком ставок, и теннисная антикоррупционная служба ITIA располагает информацией о встречах.

По данным Welt, первый матч, вызывающий подозрения, прошел в первом круге мужского парного разряда. Внимание привлекли сделанные в реальном времени высокие ставки на поражение пары-фаворита. Эти теннисисты взяли первый сет (увеличив коэффициент на свое поражение), но проиграли матч. Как сообщает Welt, по мнению специалистов, работающих по делу, время и размер сделанных ставок говорят о наличии нарушений.

Во втором матче принимал участие немецкий игрок, под подозрением его соперник. Соответствующая национальная федерация тенниса в ответ на запрос «не подтвердила и не опровергла» вовлеченность теннисиста из своей страны. По окончании второго сета поступили пятизначные ставки на точный результат третьего. Также делались ставки, касающиеся максимального количества геймов на подаче. Оба исхода в итоге сыграли.

Welt попыталась связаться с участниками матчей, но большинство письменных запросов остались без ответа. Организаторы Wimbledon ссылаются на ITIA, а в службе не хотят давать комментарии по «оперативным причинам».

Первая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом Wimbledon-2021.