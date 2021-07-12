Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Два матча на Wimbledon могли быть договорными

Информацией о встречах располагает теннисная антикоррупционная служба ITIA
Теннис Grand Slam
14:50
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Фото: wtatennis.com

Два матча на Wimbledon могли быть договорными, сообщает Welt. Как пишет издание, это подтвердили мониторинговые компании, следящие за мировым рынком ставок, и теннисная антикоррупционная служба ITIA располагает информацией о встречах.

По данным Welt, первый матч, вызывающий подозрения, прошел в первом круге мужского парного разряда. Внимание привлекли сделанные в реальном времени высокие ставки на поражение пары-фаворита. Эти теннисисты взяли первый сет (увеличив коэффициент на свое поражение), но проиграли матч. Как сообщает Welt, по мнению специалистов, работающих по делу, время и размер сделанных ставок говорят о наличии нарушений.

Во втором матче принимал участие немецкий игрок, под подозрением его соперник. Соответствующая национальная федерация тенниса в ответ на запрос «не подтвердила и не опровергла» вовлеченность теннисиста из своей страны. По окончании второго сета поступили пятизначные ставки на точный результат третьего. Также делались ставки, касающиеся максимального количества геймов на подаче. Оба исхода в итоге сыграли.

Welt попыталась связаться с участниками матчей, но большинство письменных запросов остались без ответа. Организаторы Wimbledon ссылаются на ITIA, а в службе не хотят давать комментарии по «оперативным причинам».

Первая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом Wimbledon-2021.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?
Превью
Барти и Плишкова провели идеальный Wimbledon. Кто лучше реализует свои сильные стороны в финале?
Теннис Grand Slam
10 июля 11:57
Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»
Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»
Теннис Grand Slam
10 июля 10:57
Джокович: «Шаповалов заслуживает громких аплодисментов»
Джокович: «Шаповалов заслуживает громких аплодисментов»
Теннис Grand Slam
10 июля 07:17
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Теннис Grand Slam
9 июля 14:29
Кербер: «Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень»
Кербер: «Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень»
Теннис Grand Slam
9 июля 12:39
Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»
Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»
Теннис Grand Slam
9 июля 08:18

Новости: Теннис

Все лучшее за пяти минут. Видеообзор Wimbledon
Все лучшее за пяти минут. Видеообзор Wimbledon
Grand Slam
16:20
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
Козлова добыла победу в непростом матче на старте турнира серии WTA250 в Венгрии
WTA
16:17
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
«Чувствую себя как будто в Диснейленде». Воодушевленная Цуренко возобновила тренировки
WTA
15:31
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Два матча на Wimbledon могли быть договорными
Grand Slam
14:50
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA. Калинина впервые вошла в топ-100
WTA
14:07
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
11:59
Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах
Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах
Токио-2020
11 июля 22:49
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
WTA
11 июля 22:28
Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»
Берреттини: «Джокович – один из лучших в истории»
Grand Slam
11 июля 22:00
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
61
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Все новости