Свитолина, Костюк и Калинина сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2
Соревнование начнется 4 января
Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина попали в основную сетку турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2.
Турнир пройдет с 4 по 9 января. Первая сеянная – 18-я ракетка мира Джессика Пегула.
Костюк занимает 50-е место в рейтинге WTA, Калинина – 52-е.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина параллельно с Костюк и Калининой будет выступать на соревнованиях в Аделаиде.
Турниры в Мельбурне и Аделаиде помогают теннисисткам лучше подготовиться к первому Шлему сезона – Australian Open, – который начнется 17 января.
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