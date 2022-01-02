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Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2

Соревнование начнется 4 января
Теннис WTA
08:20
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина попали в основную сетку турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2.

Турнир пройдет с 4 по 9 января. Первая сеянная – 18-я ракетка мира Джессика Пегула.

Костюк занимает 50-е место в рейтинге WTA, Калинина – 52-е.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина параллельно с Костюк и Калининой будет выступать на соревнованиях в Аделаиде.

Турниры в Мельбурне и Аделаиде помогают теннисисткам лучше подготовиться к первому Шлему сезона – Australian Open, – который начнется 17 января.

Сергей Остапенко
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Теги

Марта Костюк Ангелина Калинина

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