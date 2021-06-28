Уроженец Киева совершил крутой камбэк и пробился во второй круг Wimbledon
Двукратная чемпиона Wimbledon не прошла первый круг
Квитова проиграла Стивенс в матче обладательниц Больших шлемов
22:28
Петра Квитова / Фото: Britwatch Sports
Чешская теннисистка Петра Квитова проиграла в первом раунде Wimbledon. Десятая ракетка мира уступила американке Слоан Стивенс – 3:6, 4:6.
За час и 17 минут Квитова ни разу не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт. В свою очередь Стивенс выполнила 3 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 3 гейма на приеме.
Во втором круге американка сыграет против победительницы пары Кристин Ан – Хизер Уотсон.
Отметим, что матч Стивенс – Квитова – это противостояние двух чемпионок Больших шлемов: чешка дважды выигрывала Wimbledon, а Стивенс – один раз US Open.
Напомним, ранее во второй круг британского мэйджора уверенно шагнула четвертая ракетка мира Арина Соболенко.
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