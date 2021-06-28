Двукратная чемпиона Wimbledon не прошла первый круг

Квитова проиграла Стивенс в матче обладательниц Больших шлемов

Петра Квитова / Фото: Britwatch Sports

Чешская теннисистка Петра Квитова проиграла в первом раунде Wimbledon. Десятая ракетка мира уступила американке Слоан Стивенс – 3:6, 4:6.

За час и 17 минут Квитова ни разу не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт. В свою очередь Стивенс выполнила 3 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 3 гейма на приеме.

Во втором круге американка сыграет против победительницы пары Кристин Ан – Хизер Уотсон.

Отметим, что матч Стивенс – Квитова – это противостояние двух чемпионок Больших шлемов: чешка дважды выигрывала Wimbledon, а Стивенс – один раз US Open.

Напомним, ранее во второй круг британского мэйджора уверенно шагнула четвертая ракетка мира Арина Соболенко.