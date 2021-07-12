Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»

Однако Тони все равно считает серба фаворитом в борьбе за рекорды Большой тройки

Тони Надаль / Фото: Tennishead

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, выразил мнение, что Новак Джокович, который в этом сезоне уже выиграл три турнира серии Большого шлема, играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах:

«Я думаю, что Джокович сейчас играет не на таком уровне, как в 2011-м или 2015-м, но он показал, что до сих пор обходит новое поколение. Он обыграл трех его представителей в последних трех финалах Больших шлемов. Сейчас серб выглядит фаворитом в борьбе за рекорд по Шлемам. Через полтора месяца на US Open у него будет шанс впервые вырваться в лидеры. Хотя Рафаэль тоже будет бороться там. И если есть вещи, которые я никогда и не терял, то это непоколебимую веру в своего племянника».

В 2011-м и 2015-м года Джокович выигрывал по три Больших шлемах – то есть все, кроме Roland Garros. В этом же сезоне первая ракетка мира претендует на календарный Шлем – победы на всех Grand Slam в течении одного года.

Надаль, Джокович и Роджер Федерер имеют по 20-ть побед на мэйджорах. При этом Рафаэль единственный из этой тройки, кто выигрывал Олимпийские игры.

После победы серба на Wimbledon один из тренеров Джоковича заявил, что вопрос о величайшем теннисисте в истории закрыт.