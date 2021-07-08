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Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon

Серб может сравняться с «Федалем» по количеству выигранных ТБШ
Теннис Grand Slam
16:57
Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon
Новак Джокович / Фото: Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович близок к тому, чтобы сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству выигранных турниров серии Большого шлема.

Если сербу удастся победить на Wimbledon, у всей «Большой тройки» будет по 20-ть выигранных мэйджоров. Ни у кого в истории мужского тенниса стольких триумфов на ТБШ нет. Задача Ноле сильно упростилась после неожиданного вылета Федерера в четвертьфинале Wimbledon.

Ранее Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось взять каждый Шлем, как минимум, два раза. Также в марте он превзошел рекорд Федерера по суммарному количеству недель на первом месте в одиночном рейтинге АТР.

Напомним, в полуфинале Wimbledon соперником Джоковича станет Денис Шаповалов.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль

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