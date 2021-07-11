Джокович: «Федерер и Надаль – причина моих успехов в последние 10 лет»
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о победе в финале Wimbledon над Маттео Берреттени:
«Это была не просто битва – гораздо больше. Поздравляю Маттео, он все верно сказал – у него впереди великолепная карьера.
У него невероятная игра – настоящий молот. Я почувствовал это сегодня на своей шкуре.
В детстве я всегда мечтал выиграть именно Wimbledon. Я всегда себе напоминаю об этом, чтобы не воспринимать эти победы как что-то само собой разумеющееся, а наоборот, ценить их по достоинству, наслаждаться каждой.
В 7 лет я у себя в комнате мастерил уимблдонский кубок из подручных материалов, так что теперь стоять тут с шестым настоящим – это невероятно».
Так Джокович ответил на вопрос, что для него значит завоевание 20-го турнира серии Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем:
«Это значит, что ни один из нас не планирует останавливаться.
Рафа и Роджер – легенды нашего спорта и два моих главных соперника. Они одна из причин того, что я сейчас здесь. Они показали мне, над чем мне нужно работать. Когда я впервые поднялся в топ-10, года три-четыре я проигрывал им все важные матчи. Но потом в конце 2010-го кое-что изменилось, и последние десять лет были невероятным путешествием. И оно еще не кончилось».
Напомним, Федерер уже поздравил Джоковича с этим успехом.
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