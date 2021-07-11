Джокович: «Федерер и Надаль – причина моих успехов в последние 10 лет»

Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о победе в финале Wimbledon над Маттео Берреттени:

У него невероятная игра – настоящий молот. Я почувствовал это сегодня на своей шкуре.

В детстве я всегда мечтал выиграть именно Wimbledon. Я всегда себе напоминаю об этом, чтобы не воспринимать эти победы как что-то само собой разумеющееся, а наоборот, ценить их по достоинству, наслаждаться каждой.

В 7 лет я у себя в комнате мастерил уимблдонский кубок из подручных материалов, так что теперь стоять тут с шестым настоящим – это невероятно».