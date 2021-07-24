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Джокович и Тим пропустят Мастерс в Торонто

Звездные теннисисты не приедут на престижный турнир
Теннис ATP
10:00
Джокович и Тим пропустят Мастерс в Торонто
Новак Джокович / фото - Getty Images

Как сообщает журналист Макс Гао в своем Twitter, с Мастерса в Торонто снялся первая ракетка мира Новак Джокович, австриец Доминик Тим (№6 ATP) и представитель Бельгии Дафид Гоффен (№20 ATP).

О причинах решения Джоковича не говорится, но, вероятно, серб хочет отдохнуть после Олимпиады, и подготовиться к предстоящему Открытому чемпионату США. Тим и Гоффен же на данный момент восстанавливаются от травм.

Турнир также пропустит швейцарец Стэн Вавринка (№29 ATP), который в июне перенес вторую операцию на стопе. Напомним, что Мастерс в Торонто стартует 9 августа.

В настоящее время Новак Джокович находится в Токио, где будет выступать на Олимпийских играх.


Рене Тер Велде
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Теги

Доминик Тим Новак Джокович Стэн Вавринка

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