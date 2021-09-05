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Джокович испытал первые трудности на US Open, но победил Нишикори

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Теннис Grand Slam
08:57
Джокович испытал первые трудности на US Open, но победил Нишикори
Фото: Twitter.com/usopen

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился в четвертый круг US Open, обыграв бывшего представителя топ-10 Кеи Нишикори – 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2.

Серб неважно начал встречу, но все же добрался в стартовой партии до тай-брейка, который, впрочем, проиграл. Во втором сете Ноле снова испытывал трудности: в нескольких геймах кряду отыгрывал брейк-поинты, однако за счет усиления игры на задней линии забрал партию. А дальше все пошло проще. Нишикори заметно устал и начал много ошибаться, поэтому реальной борьбы в заключительной части матча не получилось.

Всего теннисисты провели на корте 3 часа и 35 минут. За это время Джокович выполнил 15 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и выиграл 7 геймов на приеме. Его соперник, занимающий сейчас 56-е место в рейтинге, сделал 6 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

В четвертом круге Ноле сыграет против молодого перспективного американца Дженсона Бруксби.

В случае победы на Открытом чемпионате США Джокович возьмет календарный Большой шлем. А также выйдет на первое место среди теннисистов по количеству выигранных мэйджоров.

Напомним, в женской части сетки сенсационно проиграла первая ракетка мира Эшли Барти.

Сергей Остапенко
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Теги

Новак Джокович Кеи Нишикори

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