Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах

Серб ни разу не становился олимпийским чемпионом

Новак Джокович / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что может пропустить Олимпийские игры в Токио из-за отсутствия болельщиков на трибунах:

«Недавно я узнал, что на трибунах не будет болельщиков. Это было очень неприятно. Еще говорят, что в олимпийской деревне будет много ограничений. Возможно, мы не сможем ходить на другие соревнования. Я не смогу взять с собой стрингера – очень важного человека в моей команде. Будут ограничения по количеству людей, которые смогут со мной приехать. Так что еще нужно подумать. Конечно, я планировал играть на Олимпиаде, но сейчас немного разрываюсь. Из-за последних новостей шансы на участие – 50 на 50».

Джокович ни разу не выигрывал Олимпийские игры. Его лучший результат – бронза в 2008-м году. В 2012-м он проиграл в полуфинале Энди Маррею, а в 2016-м – в первом круге Хуану Мартину Дель Потро.

Напомним, Джокович сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на мэйджорах.