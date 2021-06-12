Джокович может установить уникальное достижение в случае победы на Roland Garros

В настоящий момент у Джоковича 18 титулов ТБШ

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале Рафаэля Надаля.

В случае победы на Roland Garros cербу покорится уникальное достижение. По информации Tennis Head, Джокович может стать первым теннисистом в Открытой эре, кто выиграет все турниры «Большого шлема» минимум по два раза.

В настоящий момент в его активе девять титулов Australian Open, пять – Wimbledon, три – US Open и один – Roland Garros.

В случае победы в Париже Джокович установит рекорд, который не поддавался никому с 1968 года. Также он может стать третьим теннисистом в истории, кому удастся дважды собрать карьерный «Большой шлем».

Напомним, Надаль заявил, что не особо расстроился поражению в полуфинале с Джоковичем.