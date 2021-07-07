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Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon

Серб победил Фучовича, который уже всем все доказал на этом турнире
Теннис Grand Slam
18:08
Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon
Новак Джокович / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился в полуфинал Wimbledon, обыграв 48-го номера мирового рейтинга Мартона Фучовича – 6:3, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 19 минут. За это время Джокович выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

В полуфинале соперником действующего чемпиона станет победитель пары Денис Шаповалов – Карен Хачанов. Джокович третий розыгрыш подряд доходит до этой стадии Wimbledon – в предыдущие два раза он неизменно брал титул.

Несколько слов о Фучовиче. Венгерский теннисист впервые в карьере сыграл в четвертьфинале турнира серии Большого шлема. В предыдущем раунде Мартон сенсационно обыграл игрока топ-10. С новой недели он вернется в топ-40 одиночного рейтинга АТР.

Напомним, после Wimbledon Джокович обновит рекорд по призовым за карьеру.

Сергей Остапенко
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Теги

Новак Джокович Мартон Фучович

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