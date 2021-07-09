Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon

Серб сыграет за главный трофей Шлема против Берреттини

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович всухую обыграл Дениса Шаповалова в полуфинале Wimbledon. Матч на центральном корте в Лондоне завершился со счетом 7:6, 7:5, 7:5.

Противостояние теннисистов продлилось 2 часа и 47 минут. Лидер мирового рейтинга АТР подал навылет 9 раз, против 5 эйсов у соперника. Новак допустил 5 двойных ошибок, а канадец был не точен на подаче 6 раз. 12-й ракетке мира удалось реализовать лишь 1 брейк-поинт из 11.

На счету Шаповалова числится 1 победа над Новаком, датируемая июнем 2019 года. В остальных 7 встречах верх одерживал «Ноле».

За главный трофей британского Шлема 34-летний Джокович поборется против Маттео Берреттини, который в рейтинге АТР занимает 9-ю строчку.

Месяц назад на Roland Garros итальянец доставил проблем лидеру мирового тенниса, но уступил со счетом 1:3. Во время первой встречи в Лондоне в 2019 году серб разгромил 22-летнего Маттео 6:2, 6:1.

Берреттини в полуфинале сумел остановить сенсационного Хуберта Гуркача, который, в свою очередь, выбил из соревнований Даниила Медведева и Роджера Федерера.