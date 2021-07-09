Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon

Серб сыграет за главный трофей Шлема против Берреттини
Теннис Grand Slam
21:38
Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович всухую обыграл Дениса Шаповалова в полуфинале Wimbledon. Матч на центральном корте в Лондоне завершился со счетом 7:6, 7:5, 7:5.

Противостояние теннисистов продлилось 2 часа и 47 минут. Лидер мирового рейтинга АТР подал навылет 9 раз, против 5 эйсов у соперника. Новак допустил 5 двойных ошибок, а канадец был не точен на подаче 6 раз. 12-й ракетке мира удалось реализовать лишь 1 брейк-поинт из 11.

На счету Шаповалова числится 1 победа над Новаком, датируемая июнем 2019 года. В остальных 7 встречах верх одерживал «Ноле».

За главный трофей британского Шлема 34-летний Джокович поборется против Маттео Берреттини, который в рейтинге АТР занимает 9-ю строчку.

Месяц назад на Roland Garros итальянец доставил проблем лидеру мирового тенниса, но уступил со счетом 1:3. Во время первой встречи в Лондоне в 2019 году серб разгромил 22-летнего Маттео 6:2, 6:1.

Берреттини в полуфинале сумел остановить сенсационного Хуберта Гуркача, который, в свою очередь, выбил из соревнований Даниила Медведева и Роджера Федерера.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Маттео Берреттини Денис Шаповалов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»
Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»
Теннис Grand Slam
22:10
Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача
Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача
Теннис Grand Slam
18:27
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Берреттини: «Гуркача победить сложно, но шансы будут»
Теннис Grand Slam
14:29
Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon
Джокович близок к повторению рекорда Надаля и Федерера после вылета последнего с Wimbledon
Теннис Grand Slam
8 июля 16:57
Шаповалов: «Я верю, что у меня есть игра для победы над Джоковичем»
Шаповалов: «Я верю, что у меня есть игра для победы над Джоковичем»
Теннис Grand Slam
8 июля 14:18
Беррреттини: «Еще перед стартом турнира знал, что мне по силам дойти до полуфинала Wimbledon»
Беррреттини: «Еще перед стартом турнира знал, что мне по силам дойти до полуфинала Wimbledon»
Теннис Grand Slam
8 июля 12:37

Новости: Теннис

Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»
Берреттини: «Я и мечтать не мог о финале Wimbledon»
Grand Slam
22:10
Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon
Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon
Grand Slam
21:38
Калинина, проиграв первый сет, одержала волевую победу в четвертьфинале турнира во Франции
Калинина, проиграв первый сет, одержала волевую победу в четвертьфинале турнира во Франции
WTA
20:50
Ястремская в опасности? На турнире в Гамбурге Корне сдала положительный тест на коронавирус
Ястремская в опасности? На турнире в Гамбурге Корне сдала положительный тест на коронавирус
WTA
20:32
Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии
Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии
ATP
20:05
Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»
Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»
WTA
20:00
Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача
Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача
Grand Slam
18:27
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
WTA
18:02
Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»
Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»
WTA
16:21
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Все новости