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Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»

Титулованный серб отметил сильные стороны своего соперника
Теннис Grand Slam
10:57
Джокович – о финале Wimbledon: «Берреттини был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев»
Новак Джокович / Фото - eurosport
Первая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча на Wimbledon против итальянца Маттео Берреттини.

Цитирует metro.co.uk.

«Маттео был одним из лучших игроков за последние 12 месяцев. Он побеждал Тима в Австралии, играл в полуфинале US Open пару лет назад. Он прогрессирует. Обладая мощным оружием в виде подачи и форхенда, он доказал, что здорово играет на всех покрытиях. В этом году мы играли друг с другом в четвертьфинале Roland Garros, и матч растянулся на четыре сета, было тяжело. Трава еще больше подходит его игре. Если он будет хорошо подавать, как это он делает на протяжении всего турнира, будет очень сложно взять его подачу. Но я верю в свои возможности на приеме. Прием – моя визитная карточка на протяжении всей карьеры. Надеюсь, я приму много его подач и буду ждать своих шансов. Еще мне важно самому хорошо подавать. Но это финал, кто-то должен его выиграть. По сути, Берреттини, взявший титул в Queen’s Club, показал лучшую форму во время травяного сезона. Он в огне, и поэтому нас ждет отличный матч».


Берреттини в полуфинале сумел остановить сенсационного Хуберта Гуркача, который, в свою очередь, выбил из соревнований Даниила Медведева и Роджера Федерера.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Маттео Берреттини Wimbledon

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