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Джокович – о победе на Roland Garros: «Еще одна мечта осуществилась»

Титулованный серб отметил тяжелые матчи со своими оппонентами на турнире во Франции

Теннис Grand Slam
08:10
Джокович – о победе на Roland Garros: «Еще одна мечта осуществилась»
Новак Джокович / Фото - germany.in-24.com
Первая ракетка мира, легендарный сербский Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Roland Garros-2021.

Цитирует Джоковича Eurosport 1.

«Спасибо всем за поддержку. Здесь царит потрясающая атмосфера. Я благодарен своей команде, тренерам, физиотерапевтам и всем тем, кто помогает мне постоянно выходить на корт. За последние 48 часов я сыграл с двумя невероятными теннисистами. Это было нелегко с физической и психологической точки зрения. Это были настоящие битвы, но именно они укрепляют мою уверенность в себе. Я знал, что способен на это. Теперь еще одна мечта осуществилась».


Напомним, в финальном матче Джокович в пятисетовом матче взял верх над греком Стефаносом Циципасом.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Roland Garros

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