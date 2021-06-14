Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Джокович – о победе на Roland Garros: «Еще одна мечта осуществилась»
Титулованный серб отметил тяжелые матчи со своими оппонентами на турнире во Франции
08:10
Новак Джокович / Фото - germany.in-24.comПервая ракетка мира, легендарный сербский Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Roland Garros-2021.
Цитирует Джоковича Eurosport 1.
«Спасибо всем за поддержку. Здесь царит потрясающая атмосфера. Я благодарен своей команде, тренерам, физиотерапевтам и всем тем, кто помогает мне постоянно выходить на корт. За последние 48 часов я сыграл с двумя невероятными теннисистами. Это было нелегко с физической и психологической точки зрения. Это были настоящие битвы, но именно они укрепляют мою уверенность в себе. Я знал, что способен на это. Теперь еще одна мечта осуществилась».
Напомним, в финальном матче Джокович в пятисетовом матче взял верх над греком Стефаносом Циципасом.
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