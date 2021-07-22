Джокович – о «Золотом Шлеме»: «Это станет воплощением мечты»
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мыслями о возможном завоевании «Золотого Шлема», в который входят все турниры Большого Шлема и Олимпийские Игры. Сербу осталось выиграть золотую медаль в Токио и американский «мэйджор». Слова Новака приводит пресс-служба Олимпиады.
«Безусловно, это станет для меня воплощением мечты. Это удавалось только Штеффи Граф. Надеюсь, что ее чемпионское мышление вдохновит и меня. Раньше мне казалось, что повторить это достижение невозможно. Но в данный момент это уже не кажется фантастикой.
Впрочем, мне все еще нужно проделать очень длинный путь. У меня высокие шансы, но ими еще следует воспользоваться. Буду двигаться постепенно и с максимальной осторожностью. Важно последовательно решать одну задачу за другой. Это единственно верный подход, потому что в прошлом всё сложилось не в мою пользу.
Знаю, как много стоит на кону. Я могу переписать историю. Безусловно, мы с командой очень много трудимся для того, чтобы рассчитывать на самые высокие результаты. Но давайте говорить об истории, если все успешно сложится в Токио. Хочу получить удовольствие от соревнований, так что сейчас сконцентрирован на первом матче».
Напомним, что Новак является единственным представителем Большой тройки в Японии.
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