Джокович – о «Золотом Шлеме»: «Это станет воплощением мечты»

Новак Джокович / фото - ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мыслями о возможном завоевании «Золотого Шлема», в который входят все турниры Большого Шлема и Олимпийские Игры. Сербу осталось выиграть золотую медаль в Токио и американский «мэйджор». Слова Новака приводит пресс-служба Олимпиады.

Впрочем, мне все еще нужно проделать очень длинный путь. У меня высокие шансы, но ими еще следует воспользоваться. Буду двигаться постепенно и с максимальной осторожностью. Важно последовательно решать одну задачу за другой. Это единственно верный подход, потому что в прошлом всё сложилось не в мою пользу.

Знаю, как много стоит на кону. Я могу переписать историю. Безусловно, мы с командой очень много трудимся для того, чтобы рассчитывать на самые высокие результаты. Но давайте говорить об истории, если все успешно сложится в Токио. Хочу получить удовольствие от соревнований, так что сейчас сконцентрирован на первом матче».