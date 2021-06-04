Федерер: «Силы у меня еще есть»
Джокович: «Оба матча с моим участием были сыграны на высоком уровне»
Первая ракетка мирового рейтинга поделился эмоциями после победы над Куэвасом
07:57
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович
прокомментировал победу над уругвайцем Паблом Куэвасом (92-я ракетка рейтинга ATP) во втором круге Roland Garros.
Слова серба приводит ATP:
Я играю хорошо и чувствую себя замечательно. Готов проходить круг за кругом на этом турнире. Надеюсь, у меня получится. Но к этому, конечно, я буду идти последовательно. Однако отмечу, что те два матча, в которых я принял участие, были сыграны на высоком уровне.
Что касается поединка с Куэвасом, то я доволен, как его провел. Особенно если принять во внимание, что играл с очень классным теннисистом, специализирующимся на грунте. И, кроме того, я ведь с ним раньше никогда не встречался. Скажу честно, было непросто отбивать мячи после его ударов – они у него летели действительно хорошо.
Напомним, что во втором раунде французского Шлема Роджер Федерер в четырех сетах обыграл Марина Чилича.
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