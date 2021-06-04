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Джокович: «Оба матча с моим участием были сыграны на высоком уровне»

Первая ракетка мирового рейтинга поделился эмоциями после победы над Куэвасом
Теннис Grand Slam
07:57
Джокович: «Оба матча с моим участием были сыграны на высоком уровне»
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал победу над уругвайцем Паблом Куэвасом (92-я ракетка рейтинга ATP) во втором круге Roland Garros.

Слова серба приводит ATP:

Я играю хорошо и чувствую себя замечательно. Готов проходить круг за кругом на этом турнире. Надеюсь, у меня получится. Но к этому, конечно, я буду идти последовательно. Однако отмечу, что те два матча, в которых я принял участие, были сыграны на высоком уровне.

Что касается поединка с Куэвасом, то я доволен, как его провел. Особенно если принять во внимание, что играл с очень классным теннисистом, специализирующимся на грунте. И, кроме того, я ведь с ним раньше никогда не встречался. Скажу честно, было непросто отбивать мячи после его ударов – они у него летели действительно хорошо.

Напомним, что во втором раунде французского Шлема Роджер Федерер в четырех сетах обыграл Марина Чилича.

Олег Шумейко-младший
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Новак Джокович Пабло Куэвас

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