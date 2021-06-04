Джокович: «Оба матча с моим участием были сыграны на высоком уровне»

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал победу над уругвайцем Паблом Куэвасом (92-я ракетка рейтинга ATP) во втором круге Roland Garros.



Слова серба приводит ATP:

Что касается поединка с Куэвасом, то я доволен, как его провел. Особенно если принять во внимание, что играл с очень классным теннисистом, специализирующимся на грунте. И, кроме того, я ведь с ним раньше никогда не встречался. Скажу честно, было непросто отбивать мячи после его ударов – они у него летели действительно хорошо.