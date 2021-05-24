Джокович: «Я был счастлив сыграть с Надалем в финале»
Джокович: «Организовываю все так, чтобы блеснуть на Roland Garros»
Легендарный серб намерен сдвинуть Надаля с «грунтового трона»
11:59
Новак Джокович / Фото - japantimes.co.jpПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей физической форме накануне Roland Garros.
Цитирует Джоковича пресс-служба АТР.
«Я организовываю все так, чтобы в Париже выйти на пик. В Белграде для меня важна игровая практика, важно проработать определенные детали игры и идеально настроить их к Парижу. Там я хочу блеснуть. Это будет «Большой шлем», двухнедельный турнир на грунте, который многого требует от игроков. Но я доволен тем, как чувствую себя на корте, как играю. Надеюсь, там я смогу дойти до конца. Сейчас у нас есть программа, которой мы придерживаемся в работе над игрой и физической подготовкой. Конечно, на данном этапе она нацелена на детали, на определенные упражнения, которые включают определенные мышцы, на движения, которые мне необходимы для того, чтобы на корте чувствовать себя динамичным, быстрым и сильным. Я был доволен тем, как сыграл в Риме, как чувствовал себя в финале после того, как в субботу провел на корте пять часов. Я почти три часа играл с Рафой и чувствовал, что потяну еще несколько часов. Я очень доволен тем, что чувствую себя физически готовым к пятисетовым битвам, которые ждут меня в Париже».
Напомним, грунтовый турнир серии Большого Шлема пройдет с 30 мая по 13 июня.
Ранее был опубликован обновленный рейтинг АТР.
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