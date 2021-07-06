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Джокович по итогам Wimbledon первым в туре за карьеру заработает $150 млн призовых

На втором месте находится Федерер, тройку лидеров замыкает Надаль
Теннис Grand Slam
17:30
Джокович по итогам Wimbledon первым в туре за карьеру заработает $150 млн призовых
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович по итогам Wimbledon станет первым игроком в туре, заработавшим 150 миллионов долларов призовых.

К началу турнира Джокович за карьеру заработал 149,8 миллиона долларов. Он уже в четвертьфинале, таким образом, получит за выступление во Всеанглийском клубе минимум 300 тысяч фунтов (около 416 тысяч долларов).

На втором месте по призовым за карьеру Роджер Федерер (130 миллионов долларов), на третьем Рафаэль Надаль (125 миллионов долларов). Четвертый – Энди Маррей (62 миллиона долларов).

Экс-первая ракетка мира Матч Виландер поделился мнением о шансах Новака Джоковича выиграть Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Wimbledon Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей

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