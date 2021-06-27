Джокович: «Победа на двух турнирах Большого Шлема придает уверенности перед Wimbledon»

Новак Джокович / Фото: explica.co

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал atptour.com свое состояние перед предстоящим Wimbledon:



Я не позволил себе – и не мог позволить – слишком долго наслаждаться победой, потому что спустя всего четыре дня уже тренировался на траве. У меня было не очень много времени на то осмысление того, что произошло в Париже. Но в теннисе всегда так – такое уж расписание. Нужно переворачивать страницу.