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Джокович: «Победа на двух турнирах Большого Шлема придает уверенности перед Wimbledon»
Первый номер мирового рейтинга рассказал о своем состоянии перед травяным мэйджором
10:24
Новак Джокович / Фото: explica.co
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал atptour.com свое состояние перед предстоящим Wimbledon:
После победы на первых двух Больших шлемах сезона уверенность в себе на довольно высоком уровне. Roland Garros отнял у меня очень много психологических, физических и эмоциональных сил. Но в обмен придал невероятно много положительной энергии, создал волну уверенности, которую я стараюсь оседлать.
Я не позволил себе – и не мог позволить – слишком долго наслаждаться победой, потому что спустя всего четыре дня уже тренировался на траве. У меня было не очень много времени на то осмысление того, что произошло в Париже. Но в теннисе всегда так – такое уж расписание. Нужно переворачивать страницу.
Напомним, что в финале Roland Garros Джокович в пяти сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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