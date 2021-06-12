Джокович победил «Короля грунта» и вышел в финал Roland Garros

Первая ракетка мира нанес Надалю третье в карьере поражение на турнире





Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четырех сетах добыл победу над Рафаэлем Надалем (3-я строчка рейтинга ATP) в полуфинале Roland Garros 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2.



Встреча продлилась более четырех часов. Серб выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал восемь брейк-поинтов из двадцати двух. Испанец шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и выиграл шесть геймов на подаче соперника. Счет в личных встречах стал 30:28 в пользу серба.

За трофей французского Шлема Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

Отметим, что серб нанес испанцу всего третье поражение на Roland Garros в 108-и матчах. До этого Надаль проиграл Робину Содерлингу в 2009 году и тому же Джоковичу в 2015 году.