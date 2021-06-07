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Джокович победил в удивительном матче на Roland Garros после отказа соперника

Сербу удалось выиграть 19 очков подряд

Теннис Grand Slam
18:17
Джокович победил в удивительном матче на Roland Garros после отказа соперника
Новак Джокович / Фото: tennishead.net

В четвертом круге Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович выиграл после отказа в пятом сете у итальянца Лоренцо Музетти (ATP, 76).

Сначала серб проиграл первые два сета на тай-брейках, но третий и четвертый выиграл 6:1 и 6:0. В пятом Новак вел 4:0, после чего Музетти взял медицинский перерыв и снялся с матча.

Игра длилась 3 часа 28 минут, в течение которых Джокович подал 11 эймов против одного у соперника. Также теннисисты сделали по две двойные ошибки.

Также Джокович реализовал 9 из 9 брейк-пойнтов, против 2 из 4 у Музетти.

Отметим, что в четвертьфинале Джокович сыграет с Маттео Берреттини (ATP, 9), который пропустил четвертый круг благодаря снятию Роджера Федерера.

Карен Агабекян
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Новак Джокович Roland Garros

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