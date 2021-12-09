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Джокович попал в заявку Australian Open, но все равно может пропустить турнир

Об этом рассказал директор Открытого чемпионата Австралии
Теннис Grand Slam
14:25
Джокович попал в заявку Australian Open, но все равно может пропустить турнир
Фото: Eurosport

Директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить турнир, даже несмотря на то, что серб попал в предварительную заявку. Слова Тили приводит Reuters:

«Проясняю ситуацию: ни один игрок, не получивший вакцину, не сможет выступить на Australian Open. Исключения могут быть лишь для тех спортсменов, которые получат от властей страны одобренный врачами медотвод. Сегодня я видел списки, пока таких исключений нет.

Шесть недель назад были привиты 50% игроков тура по всему миру, а сейчас – более 95%. Ситуация становится более благоприятной.

В предварительную заявку попадают все. Это не список участников. Стоит подождать несколько недель, тогда уже будет окончательный список и сетка Australian Open».


Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Напомним, Ноле заявился на АТР-cup, который пройдет в Сиднее, а там не такие строгие правила с вакцинацией.

Сергей Остапенко
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