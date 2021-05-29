Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros
Джокович: «Посмотрим, дойдем ли мы с Надалем до полуфинала Roland Garros»
Серб рад возвращению зрителей на трибуны
20:55
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о грядущем Roland Garros. В комментарии пресс-службе АТР серб вспомнил свое противостояние с «Королем Грунта» – Рафаэлем Надалем.
«Я давно не выступал здесь перед публикой. Месяц назад зрителей не пускали на трибуны. Взять титул дома спустя десять лет – это нечто особенное. Здорово, что это произошло перед Roland Garros. Сейчас я отлично играю и чувствую себя.
Я получил заряд уверенности и готов сражаться в Париже. Надеюсь пройти как можно дальше. Мне была необходима поддержка болельщиков. Это были лучшие проводы на Roland Garros.
Сомневаюсь, что это настолько важно. Посмотрим, дойдем ли мы оба до полуфинала. Противостоять ему на Roland Garros – всегда испытание. После нашей встречи в Риме я чувствую, что могу противостоять кому угодно».
Накануне старта Открытого чемпионата Франции Новак выиграл домашнее первенство.
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