Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 45) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»

Серб вышел в очередной четвертьфинал Шлема
Теннис Grand Slam
09:25
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Кристиана Гарина вышел в четвертьфинал Wimbledon. Теннисист прокомментировал свое очередное удачное выступление о Шлеме и поделился мыслями о собственных рекордах с пресс-службой АТР.

«Доволен тем, как провел эту встречу. Предыдущий матч получился нервным, зато сегодня я действовал здорово со старта до финиша. Намного лучше играл на подаче и грамотно использовал корт.

Гарин первый раз играл на Центральном корте, это было заметно. Он волновался и совершил слишком много необязательных ошибок. Благодаря этому я без проблем выиграл первую партию.

По ходу поединка ощущал себя комфортно, и это позитивно влияло на всю игру. Когда быстро и без проблем забираешь свои геймы, то и в защите играть проще.

Что касается различных статистических рекордов, безусловно, мне приятно о них слышать. Вписывать своё имя в историю любимого вида спорта – это привилегия.

Впрочем, я не слежу за всем этим пристально. Наличие такой статистики служит мне мотиватором, но я не уделяю ей слишком большое значение».

Роджер Федерер также недавно побил уникальный рекорд Рафаэля Надаля.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Кристиан Гарин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уверенная поступь за третьим трофеем подряд. Джокович разгромил 20-ю ракетку ATP в четвертом раунде Wimbledon
Уверенная поступь за третьим трофеем подряд. Джокович разгромил 20-ю ракетку ATP в четвертом раунде Wimbledon
Теннис Grand Slam
5 июля 18:18
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
Теннис Grand Slam
5 июля 09:59
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Теннис Grand Slam
2 июля 22:12
Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Теннис Grand Slam
2 июля 20:34
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Теннис Grand Slam
2 июля 08:36
Джокович: «Я 2 года не играл на траве – падал больше, чем хотелось»
Джокович: «Я 2 года не играл на траве – падал больше, чем хотелось»
Теннис Grand Slam
1 июля 12:44

Новости: Теннис

Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Grand Slam
11:20
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
WTA
10:30
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Grand Slam
09:32
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Grand Slam
09:25
Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира
Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира
Grand Slam
07:57
Федерер повторил уникальный рекорд Надаля
Федерер повторил уникальный рекорд Надаля
Grand Slam
07:43
Стремится к реваншу с Джоковичем. Федерер без особых усилий прошел в четвертьфинал Wimbledon
Стремится к реваншу с Джоковичем. Федерер без особых усилий прошел в четвертьфинал Wimbledon
Grand Slam
5 июля 22:26
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
Grand Slam
5 июля 22:01
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Grand Slam
5 июля 20:55
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости