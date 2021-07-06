Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Кристиана Гарина вышел в четвертьфинал Wimbledon. Теннисист прокомментировал свое очередное удачное выступление о Шлеме и поделился мыслями о собственных рекордах с пресс-службой АТР.
«Доволен тем, как провел эту встречу. Предыдущий матч получился нервным, зато сегодня я действовал здорово со старта до финиша. Намного лучше играл на подаче и грамотно использовал корт.
Гарин первый раз играл на Центральном корте, это было заметно. Он волновался и совершил слишком много необязательных ошибок. Благодаря этому я без проблем выиграл первую партию.
По ходу поединка ощущал себя комфортно, и это позитивно влияло на всю игру. Когда быстро и без проблем забираешь свои геймы, то и в защите играть проще.
Что касается различных статистических рекордов, безусловно, мне приятно о них слышать. Вписывать своё имя в историю любимого вида спорта – это привилегия.
Впрочем, я не слежу за всем этим пристально. Наличие такой статистики служит мне мотиватором, но я не уделяю ей слишком большое значение».
Роджер Федерер также недавно побил уникальный рекорд Рафаэля Надаля.
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