Джокович: «Посмотрим, дойдем ли мы с Надалем до полуфинала Roland Garros»
Джокович пробился во второй круг Roland Garros
Новаку потребовалось три сета для победы
10:31
Новак Джокович / Фото: usatoday.com
В первом круге Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович выиграл у Тенниса Сандгрена (ATP, 66) со счетом 6:2, 6:4, 6:2.
Матч продлился 2 часа, в течение которых Джокович подал четыре эйса против пяти у соперника. При этом Новак допустил две двойные ошибки, тогда как у Сандгрена всего одна.
Также Джокович реализовал пять из одиннадцати брейк-пойнтов.
Во втором круге Джокович сыграет с Пабло Куэвасом (ATP, 92).
Напомним, ранее во второй круг Roland Garros пробился швейцарец Роджер Федерер.
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