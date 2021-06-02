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Джокович пробился во второй круг Roland Garros

Новаку потребовалось три сета для победы

Теннис Grand Slam
10:31
Джокович пробился во второй круг Roland Garros
Новак Джокович / Фото: usatoday.com

В первом круге Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович выиграл у Тенниса Сандгрена (ATP, 66) со счетом 6:2, 6:4, 6:2.

Матч продлился 2 часа, в течение которых Джокович подал четыре эйса против пяти у соперника. При этом Новак допустил две двойные ошибки, тогда как у Сандгрена всего одна.

Также Джокович реализовал пять из одиннадцати брейк-пойнтов.

Во втором круге Джокович сыграет с Пабло Куэвасом (ATP, 92).

Напомним, ранее во второй круг Roland Garros пробился швейцарец Роджер Федерер.

Карен Агабекян
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Новак Джокович Roland Garros

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