Джокович проиграл сет, но 25 эйсов помогли ему пройти во второй круг Wimbledon

Первая ракетка мира не без труда обыграл дебютанта Больших шлемов

Джокович / Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился во второй круг Wimbledon. Серб в четырех сетах обыграл 19-летнего обладателя wild-card Джека Дрейпера – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте ровно два часа. За это время Джокович выполнил 25-ть эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-поинтов из 15-ти. Его оппонент, занимающий 253-ю позицию в рейтинге, сделал 4 эйса, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 1 гейм на приеме.

Дрейпер является дебютантом Больших шлемов. На юниорском уровне его лучший результат на мэйджорах – финал на все том же Wimbledon.

Что касается Джоковича, то он начал свой поход за шестой победой на британском Grand Slam. В случае успешно завершения турнира, серб сравняется с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на Больших шлемах – 20. Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча Кевин Андерсон - Марселло Бариос Вера.

Напомним, в женском турнире уже также известна первая участница второго раунда.