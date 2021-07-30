Джокович проиграл второй полуфинал ОИ-2020 за один день

Вслед за неудачей в одиночке, серб уступил в миксте

Фото: Getty Images

Лучший теннисист современности Новак Джокович проиграл второй полуфинал Олимпийских игр-2020 за один день. Вслед за вылетом из одиночного разряда, Джокович в миксте с Ниной Стоянович уступил российскому дуэту Елена Веснина/Аслан Карацев – 6:7(4), 5:7.

В финале представители ОКР сыграют против своих соотечественников Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

Олимпийское золото – единственная медаль, которой не хватает в коллекции титулов Джоковича. В Пекине-2008 он взял бронзу, затем в Лондоне-2012 проиграл в полуфинале и в матче за третье место, а в Рио-2016 и вовсе вылетел в первом круге.

В общем, среди всех представителей «Большой тройки» только Рафаэль Надаль имеет в своем активе золото Олимпиады. На языке сухой статистики, именно испанец сейчас самый титулованный игрок в Туре.

Напомним, в одиночном разряде Токио-2020 Джокович сенсационно уступил Александру Зевереву, выиграв первую партию со счетом 6:1.