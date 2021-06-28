Джокович проиграл сет, но 25 эйсов помогли ему пройти во второй круг Wimbledon
Джокович: «Счастлив вернуться на самый главный теннисный корт в мире»
Серб стартовал с тяжелой победы на Wimbledon
18:41
Новак Джорович / фото - Arka JordanПервая ракетка мира, серб Новак Джорович поделился впечатлениями от победы на старте Wimbledon. Цитирует серба портал Eurosport.
«Было очень приятно вернуться на самый главный теннисный корт в мире. Я был очень опечален, когда в прошлом году Wimbledon отменили. Это были непростые времена, но в данный момент я рад, что спорт возвращается в нашу жизнь. Надеюсь, что болельщики получили удовольствие от игры.
Мой сегодняшний соперник достоин похвалы. Он прекрасно сыграл на турнире в Queen's Club, а теперь здорово проявил себя на Центральном корте. Желаю ему всяческих успехов.
Честно говоря, слабо припоминаю, когда я в последний раз так много падал. Покрытие было очень скользким. Мне стоит учитывать это в следующих матчах».
Напомним, Джокович примет участие в Токио-2020.
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