Джокович: «Счастлив вернуться на самый главный теннисный корт в мире»

Новак Джорович / фото - Arka Jordan

Мой сегодняшний соперник достоин похвалы. Он прекрасно сыграл на турнире в Queen's Club, а теперь здорово проявил себя на Центральном корте. Желаю ему всяческих успехов.

Честно говоря, слабо припоминаю, когда я в последний раз так много падал. Покрытие было очень скользким. Мне стоит учитывать это в следующих матчах».