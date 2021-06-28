Джокович сенсационно проиграл стартовый сет 19-летнему юнцу в дебютном матче Wimbledon-2021

Первая ракетка мира не реализовал семь брейк-поинтов

Новак Джокович / Фото: Sports Predictions King

Первая ракетка мира Новак Джокович неудачно начал свой дебютный матч Wimbledon-2021 против 19-летнего обладателя wild-card Джека Дрейпера.

Серб уступил первый сет 253 ракетки мира (4:6). Судьбу стартовой парти решил единственный брейк, сделанный британцем в третьем гейме. В свою очередь, Джокович не реализовал целых семь брейк-поинтов.

Дрейпер – весьма перспективный игрок, который был финалистом юниорского Wimbledon в 2018 году.

Интересно, что, в случае победы на британском шлеме, Джокович сравняется с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству победы на мэйджорах.

Напомним, старт остальных матчей первого круга Wimbledon был отложен из-за дождя. По этой же причине встреча Джокович – Дрейпер играется под закрытой крышей.