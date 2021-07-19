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Джокович: «Сейчас у меня 2 цели – золото Олимпиады и US Open»

Серб высказался о пустых трибунах в Токио
Olympics Токио-2020
20:24
Джокович: «Сейчас у меня 2 цели – золото Олимпиады и US Open»
Новак Джокович / фото - АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх, которые пройдут при пустых трибунах. Серб намерен завоевать золотую медаль. Слова теннисистка приводит Tennis Head.

«Я патриот и люблю Сербию. Играть перед пустыми трибунами и в максимально строгих условиях неприятно, но нужно побороться за страну.

Понимаю, что запомнят медалистов и чемпионов, а о пустых трибунах сразу забудут. Я верю, что могу взять золото Олимпиады. Сейчас у меня две цели – золотая медаль и US Open. Это серьезные цели, которых трудно достичь, но я хочу побеждать».  

Ранее стало известно, что Джокович в Токио может сыграть в миксте.

Антон Кривенко
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