Джокович: «Сейчас у меня 2 цели – золото Олимпиады и US Open»

Серб высказался о пустых трибунах в Токио

Новак Джокович / фото - АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх, которые пройдут при пустых трибунах. Серб намерен завоевать золотую медаль. Слова теннисистка приводит Tennis Head.

«Я патриот и люблю Сербию. Играть перед пустыми трибунами и в максимально строгих условиях неприятно, но нужно побороться за страну. Понимаю, что запомнят медалистов и чемпионов, а о пустых трибунах сразу забудут. Я верю, что могу взять золото Олимпиады. Сейчас у меня две цели – золотая медаль и US Open. Это серьезные цели, которых трудно достичь, но я хочу побеждать».

Ранее стало известно, что Джокович в Токио может сыграть в миксте.