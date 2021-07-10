Джокович не оставил шансов Шаповалову и вышел в финал Wimbledon
Джокович: «Шаповалов заслуживает громких аплодисментов»
Легендарный серб – о выходе в финал Wimbledon
07:17
Новак Джокович / Фото - essentiallysportsПервая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы над канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале Wimbeldon (7:6, 7:5, 7:5).
Цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
«Не сказал бы, что счет поединка в полной мере отражает его ход. В первой партии Денис играл лучше меня. Во втором сете у него тоже были шансы. Сегодня Шаповалов заслуживает громких аплодисментов. Его ждёт отличное будущее. Уже не раз говорил, но повторю снова, – это особенный для меня турнир и особенный корт. Я горжусь тем, что могу писать историю спорта, который очень люблю. Впереди меня ждет еще один матч, в котором я обязан одержать победу».
За главный трофей британского Шлема 34-летний Джокович поборется против Маттео Берреттини, который в рейтинге АТР занимает 9-ю строчку.
Берреттини в полуфинале сумел остановить сенсационного Хуберта Гуркача, который, в свою очередь, выбил из соревнований Даниила Медведева и Роджера Федерера.
Комментарии 0