Джокович остался без индивидуальной медали Олимпийских Игр-2020
Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпиаде
Первый номер мирового рейтинга травмировал плечо
12:55
Новак Джокович / фото - usatoday.com
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович снялся с матча за третье место в миксте на Олимпийских Играх в Токио, где должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович.
Сообщается, что официальная причина отказа - травма левого плеча у Джоковича.
Таким образом, бронзовые медали без борьбы достанутся австралийскому дуэту Эшли Барти и Джон Пирс.
Новак Джокович в матче за бронзовую медаль Олимпийских Игр уступил Пабло Карреньо-Буста.
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