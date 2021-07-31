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Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпиаде

Первый номер мирового рейтинга травмировал плечо
Olympics Токио-2020
12:55
Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпиаде
Новак Джокович / фото - usatoday.com

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович снялся с матча за третье место в миксте на Олимпийских Играх в Токио, где должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович.

Сообщается, что официальная причина отказа - травма левого плеча у Джоковича.

Таким образом, бронзовые медали без борьбы достанутся австралийскому дуэту Эшли Барти и Джон Пирс.

Новак Джокович в матче за бронзовую медаль Олимпийских Игр уступил Пабло Карреньо-Буста.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович Эшли Барти травмы

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