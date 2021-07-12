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Джокович стал первым первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP

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11:59
Джокович стал первым первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Новак Джокович / Фото - ATP
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович стал первым теннисистом в сезоне, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия).

В соответствии с текущим рейтингом, для попадания на ATP Finals игрокам необходимо набрать 6185 очков, а у серба уже 7170 очков в чемпионской гонке.

Накануне Джокович стал чемпионом Wimbledon-2021. В финале серб обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3).

Напомним, женский одиночный Wimbledon выиграла австралийка Эшли Барти.
Владимир Кириченко
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