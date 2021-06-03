Джокович уничтожил Куэваса и вышел в третий круг Roland Garros

Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира серб Новак Джокович без особого труда прошел в третий круг Roland Garros, обыграв в матче 1/32-й финала уругвайца Пабло Куэваса. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 8 минут. За это время Джокович успел 10 раз подать навылет, реализовать 5 брейкпоинтов из 9-ти и выиграть 5 геймов на приеме, допустив 3 двойные ошибки. Его соперник сумел сделать 5 эйсов, реализовать 1 брейкпоинт из 9-ти, допустив при этом те же 3 «двойных».

Следующим соперником Джоковича станет Ричард Беранкис, победивший в своем матче Джеймса Дакворта.

Напомним, в прошлом круге Джокович справился с Теннисом Сандгреном.