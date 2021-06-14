Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне
Джокович увеличил отрыв от Медведева в рейтинге АТР. Марченко поднялся на 6 позиций
Стаховский продолжает падение
Илья Марченко / Фото - sport.bigmir.netATP на своем официальном сайте обновила рейтинг мужского Тура.
После завершения Roland Garros чемпион турнира серб Новак Джокович увеличил отрыв от второго места, которое занимает россиянин Даниил Медведев до 1970 очков.
Финалист соревнований во Франции Стефанос Циципас впервые вошел в топ-4.
Лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся в рейтинге на 6 строчек, и теперь занимает 155-ю позицию.
Обновленный рейтинг АТР:
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12113
2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 10143
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 8630
4. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 7980
5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 7425
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 7350
7. (7) Андрей Рублев (Россия) – 5910
8. (8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5065
9. (9) Маттео Берреттини (Италия) – 4103
10. (11) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3170
...
11. (10) Диего Шварцман (Аргентина) – 3105
...
155. (161) Илья Марченко (Украина) – 457
218. (209) Сергей Стаховский (Украина) – 315
304. (310) Виталий Сачко (Украина) – 160
Накануне хорват Марин Чилич стал чемпионом турнира в Штутгарте.
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