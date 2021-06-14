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Джокович увеличил отрыв от Медведева в рейтинге АТР. Марченко поднялся на 6 позиций

Стаховский продолжает падение
Теннис ATP
11:31
Джокович увеличил отрыв от Медведева в рейтинге АТР. Марченко поднялся на 6 позиций
Илья Марченко / Фото - sport.bigmir.net
ATP на своем официальном сайте обновила рейтинг мужского Тура.

После завершения Roland Garros чемпион турнира серб Новак Джокович увеличил отрыв от второго места, которое занимает россиянин Даниил Медведев до 1970 очков. 

Финалист соревнований во Франции Стефанос Циципас впервые вошел в топ-4.

Лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся в рейтинге на 6 строчек, и теперь занимает 155-ю позицию.

Обновленный рейтинг АТР:

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12113

2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 10143

3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 7980

5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 7425

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 7350

7. (7) Андрей Рублев (Россия) – 5910

8. (8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5065

9. (9) Маттео Берреттини (Италия) – 4103

10. (11) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3170
...
11. (10) Диего Шварцман (Аргентина) – 3105
...
155. (161) Илья Марченко (Украина) – 457 

218. (209) Сергей Стаховский (Украина) – 315 

304. (310)  Виталий Сачко (Украина) – 160 

Накануне хорват Марин Чилич стал чемпионом турнира в Штутгарте.
Владимир Кириченко
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Теги

Илья Марченко Новак Джокович Даниил Медведев Стефанос Циципас

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