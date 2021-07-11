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Джокович: «В последние годы мне помогает «Человек-паук»

Серб поделился секретом игры на траве
Теннис Grand Slam
13:33
Джокович: «В последние годы мне помогает «Человек-паук»
Новак Джокович / фото - Eurosport

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своей игре на траве на Wimbledon. Теннисист много скользит по покрытию, что не всегда безопасно. Слова серба приводит Tennis Majors.

«Тренеры никогда не посоветуют молодым игрокам скользить на траве. Это моё личное достижение, которое я нарабатывал на протяжении всей карьеры и использую на всех покрытиях. Вероятно, это связано с тем, что в детстве я занимался лыжами, поэтому у меня более гибкие суставы. Девять из десяти теннисистов не стали бы скользить, особенно на траве.

А может быть, это связано с «Человеком-пауком». В последние годы я проводил с ним много времени, он мне помогает».

Следите за финалом Wimbledon, где Новак сыграет против Маттео Берреттини, на портале XSPORT, 11 июля, начиная с 16:00.

Также читайте к превью третьего финала «мейджора» Новака в 2021 году.

Антон Кривенко
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Теги

Новак Джокович Маттео Берреттини

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