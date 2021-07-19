Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге
Джокович впервые с 2013 года может выступить в миксте
Серб сыграет на Олимпиаде
17:22
Новак Джокович / фото - АТР
На Олимпийских играх в Токио первая ракетка мира Новак Джокович может сыграть как в одиночном, так и в смешанном разрядах.
Соотечественница серба Нина Стоянович заявила, что намерена сыграть с ним в Токио, Япония. Об этом сообщил инсайдер Саша Озмо.
Отметим, что Джокович не выступал в миксте с 2013 года. Тогда он играл в паре с Аной Иванович на Кубке Хопмана, где они дошли до финала.
Напомним, что Новак является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов на Играх.
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