Джокович впервые с 2013 года может выступить в миксте

Серб сыграет на Олимпиаде

Новак Джокович / фото - АТР

На Олимпийских играх в Токио первая ракетка мира Новак Джокович может сыграть как в одиночном, так и в смешанном разрядах.

Соотечественница серба Нина Стоянович заявила, что намерена сыграть с ним в Токио, Япония. Об этом сообщил инсайдер Саша Озмо.

Отметим, что Джокович не выступал в миксте с 2013 года. Тогда он играл в паре с Аной Иванович на Кубке Хопмана, где они дошли до финала.

Напомним, что Новак является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов на Играх.