Джокович выиграл домашний турнир в Белграде накануне Roland Garros

Трофей стал для «Ноле» 83-м в карьере

Новак Джокович / фото - АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович завоевал 83-й трофей в карьере. Серб победил в финале домашнего турнира в Белграде 255-го номера рейтинга АТР Алекса Молчана 6:4, 6:3.

Новак дважды подал навылет и реализовал 6 шансов на брейк из 8, допустив при этом 3 двойные ошибки. Соперник из Словакии не ошибался на подачах и оформил 1 эйс.

Джокович в третий раз выиграл турнир в Белграде, предыдущие 2 были в 2009 и в 2011 годах.

На Открытом чемпионате Франции Ноле сыграет против в первом круге против американца Тенниса Сандгрена. Домашний турнир был частью подготовки лучшего теннисиста планеты по версии АТР.